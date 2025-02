Il Bologna gioca e sciupa, il Milan segna: un lampo di Leao decide il primo tempo

vedi letture

Dopo 45 minuti il Milan è avanti sul campo del Bologna grazie alla rete siglata da Rafael Leao al 43'. Pronti-via, il Milan rischia subito l'autogol dopo neanche due minuti di gioco. Dominguez arriva sul fondo e mette un pallone in area, che Thiaw svirgola mandandolo di poco al lato della porta di Maignan. La risposta rossonera è nella conclusione di Musah da posizione defilata, su cui Skorupski si fa trovare pronto. Ma l'occasione più importante ce l'ha Ndoye, mandato in profondità da Ferguson: davanti al portiere lo svizzero spara però a lato.

Per larghi tratti il Bologna si fa preferire, con Dominguez e un tiro-cross di Fabbian mette di nuovo i brividi alla difesa di Conceiçao, ma a passare è il Milan a due minuti dal giro di boa. L'autore della rete è Leao: lancio lungo di Maignan, spizzata di Gimenez, il portoghese scappa via in profondità a De Silvestri e davanti a Skorupski si sposta la palla sul mancino, lo dribbla e appoggia nel sacco. L'1-0, ai punti, non ci starebbe. Ma stavolta il Milan è cinico e chiude il primo tempo davanti.