Inchiesta ultras, sindaco Milano: “Comune parte in causa, visto che lo stadio è nostro”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato in merito all'inchiesta ultras che coinvolge le tifoserie organizzate di Inter e Milan, spiegando la posizione del Comune in merito, come si legge su SportMediaset:

"Abbiamo fatto come Comune un accesso agli atti perché vogliamo sapere se ci sono aspetti che possono riguardare noi come soggetti che hanno avuto un danno. Noi di fatto stiamo affidando qualcosa che è nostro - cioè lo stadio - a qualcun altro. Dobbiamo sapere se questo qualcun altro è in condizione di gestirlo. Il Comune per questo è parte in causa", e quel qualcuno "in questo momento deve dimostrare, come dicono i pm, di poter gestire".