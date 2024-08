Inter avanti sul Lecce al 45': decide come sempre un esterno

All'Inter basta un acuto di Matteo Darmian a inizio primo tempo per rientrare in vantaggio negli spogliatoi. 1-0 a San Siro all'intervallo, con i campioni d'Italia di Simone Inzaghi avanti sul Lecce di Luca Gotti. Gol a parte, buon avvio da parte dei padroni di casa, che - al netto di un'occasione per Barella, fermato da Baschirotto, sempre a inizio gara - non sono poi andati particolarmente vicini al raddoppio.