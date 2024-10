Inter, c'è un dato allarmante: già subiti più gol del girone d'andata 2023/24

vedi letture

L'Inter sorride, si gode Marcus Thuram e per la prima volta in questa stagione vince tre partite di fila. Non tutto, però, fa sorridere i nerazzurri di Simone Inzaghi. Con il 3-2 contro il Torino, salgono infatti a nove i gol subiti nelle prime sette giornate di campionato.

A preoccupare è soprattutto il confronto con la scorsa stagione, conclusa con la vittoria dello scudetto anche grazie a un'impressionante solidità difensiva. Con la gara di oggi, l'Inter ha infatti - dopo solo sette giornate - già superato il dato dell'intero girone di andata '23/24, quando il nono gol incassato arrivò alla ventesima di campionato. Peraltro, l'Inter ha subito almeno una rete in ben cinque gare di campionato. Nella scorsa stagione, alla settima i clean sheet erano due e si dovette attendere la tredicesima giornata per arrivare a cinque partite con almeno una rete subita.