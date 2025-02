Ufficiale Inter-Genoa, le formazioni: la scelta di Inzaghi sui diffidati

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara di San Siro tra Inter e Genoa, valida per la 26ª giornata di Serie A. Inzaghi non risparmia i diffidati in vista della gara col Napoli: ci sono sia Bastoni, sia Barella e Mkhitaryan. Out invece Calhanoglu e Thuram, al loro posto Asllani e Correa. Sponda rossoblu, Vieira rilancia Zanoli dal primo minuto nel tridente con Ekhator e Pinamonti.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira