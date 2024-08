Inter, Inzaghi: "Dura riconfermarsi, avete visto Napoli e Milan quante difficoltà..."

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - "La stagione scorsa è stata una grandissima soddisfazione, ora va lasciata alle spalle. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo difendere il titolo. Siamo pronti. Milan e Napoli hanno avuto difficoltà da campioni, ci siamo preparati per questo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Genoa. "Siamo sempre stati dati tra i favoriti, con o senza scudetto.

Tutti vogliono vincere i titoli, noi abbiamo la responsabilità di difendere il titolo. Le altre stanno investendo molto. Noi siamo stati bravi a tenere l'ossatura. E in più abbiamo messo dentro ottimi giocatori. Vedo un campionato molto livellato verso l'alto". (ANSA).