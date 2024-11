Juventus, Elkann vola basso: "Siamo giovani, il nostro obiettivo è solo migliorare"

John Elkann, CEO di Exor, ha parlato a Sky Sport a margine delle Atp Finals di Torino, terminate ieri con la vittoria spettacolare di Jannik Sinner, sempre più numero uno del mondo di tennis: "Ho provato una grande emozione, è stata una serata speciale e si è sentito. È stata una grande vittoria, Jannik ha fatto una partita straordinaria ed è un esempio in campo e fuori, questo lo si percepisce dall'entusiasmo, la passione e il rispetto che c'è per lui".

Cosa significa Sinner per l'Italia?

"La cosa positiva di Jannik come atleta è la sua serietà. Ha ringraziato il giudice di sedia che andrà in pensione: questa attenzione è parte dell'educazione e della personalità speciale che ha. Sono i tratti che lo caratterizzano e lo rendono non solo un grande ambasciatore e un grande italiano, ma anche un esempio".

Non solo lei, tanti juventini hanno seguito le Atp Finals: da Chiellini a Thiago Motta, passando per Perin e Fagioli. Cosa può prendere la Juventus da Sinner e, inoltre, la Juve di quest'anno cosa può fare per migliorare ancora?

"Da parte della Juventus e degli juventini il fatto di venire a seguire questo grande evento attesta come la Juventus sia un'organizzazione fatta di sportivi che amano lo sport e amano vedere lo sport ai più alti livelli. Indubbiamente quando uno guarda questi otto campioni, tra cui Sinner, c'è sempre da imparare e migliorare. Il bello dello sport è che la prossima partita è sempre quella che conta. In questo momento abbiamo una Juventus giovane che ha voglia di migliorare e ce la sta mettendo tutta. L'esempio di questa finale e la vittoria di Sinner sono un'ottima ispirazione".