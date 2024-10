Juventus, post gara shock per Douglas Luiz: furto in casa, rubati beni per 500 mila euro

La serata di Douglas Luiz, cominciata con la vittoria della sua Juventus contro la Lazio, è finita malissimo. Al ritorno a casa, come riportato da Gazzetta.it, il centrocampista ha trovato la propria casa in collina a soqquadro. Il furto nell’abitazione si è consumato nelle ore precedenti: i ladri hanno portato via 11 orologi, dal valore di circa 500 mila euro. Inoltre, sono state rubate alcune collane in brillanti della compagna Alisha Lehmann (anche lei fuori casa perché impegnata nel ritiro della Juventus Women che oggi affronterà l’Inter a Milano a ora di pranzo). L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza: sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce.

In passato altri episodi

Non è la prima volta che si registra un furto in abitazione all’interno delle villette in collina, una delle zone più eleganti e prestigiose di Torino. Un paio di anni fa una brutta avventura del genere l’avevano vissuta in momenti diversi Moise Kean e Kaio Jorge, oltre che Di Maria che era riuscito a lanciare l’allarme - con l’aiuto di Vlahovic, in quel momento suo vicino di casa - ancora prima che i ladri riuscissero a fare irruzione in casa. Douglas Luiz e Alisha Lehmann sono arrivati in città l’estate scorsa, hanno scelto di andare a vivere in zona Gran Madre: a due passi dal centro ma dentro il verde, proprio come Cristiano Ronaldo durante la sua avventura alla Juventus. Dicono di trovarsi bene a Torino, ma - ai giorni spesso difficili, per il loro inserimento nel calcio italiano - devono assimilare adesso questa brutta notte extra campo.