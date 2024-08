Ufficiale L'Atalanta batte un altro colpo: per la fascia destra arriva Cuadrado

Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo le visite mediche svolte questa mattina ed il trasferimento a Zingonia per le firme sui contratti, il colombiano è stato annunciato come nuovo rinforzo per la formazione di Gian Piero Gasperini.

Ex fra le altre di Juventus e Inter, Cuadrado ha atteso quasi tutta l'estate prima di trovare una nuova sistemazione da svincolato. Ora la firma con la Dea, col giocatore che ha detto sì ad un contratto valido solo per la stagione appena cominciata. Questa la nota del club: "Atalanta BC è lieta di annunciare che nella corrente stagione, 2024/25, Juan Guillermo Cuadrado Bello vestirà la maglia nerazzurra. Il 36enne esterno destro colombiano può fregiarsi di un invidiabile palmarès, nel quale spiccano 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, ma anche una Premier League e una Coppa di Lega inglese.

Arrivato in Italia ben 15 anni fa, e più precisamente nel 2009, ha al suo attivo qualcosa come 372 presenze in Serie A, nobilitate da 43 reti e 66 assist-gol. L’Udinese la sua prima squadra italiana (24 presenze), quindi il Lecce (33 presenze, 3 reti e 2 assist-gol), la Fiorentina (106 presenze, 26 reti e 21 assist-gol), la Juventus - nella quale milita dal 2015 al 2023 giocando la bellezza di 314 partite (26 reti e 65 assist-gol) - e infine l’Inter, con cui nella scorsa stagione colleziona 12 presenze, mettendo a referto due assist-gol. In Italia ha vinto 6 scudetti, di cui cinque con la Juventus e uno con l’Inter, 4 Coppe Italia, tutte con la Juventus, e 3 Supercoppe italiane, l’ultima con l’Inter, le precedenti due con la Juventus. Nel corso della stagione 2014-2015 la parentesi inglese di soli 6 mesi al Chelsea, comunque gratificata dalla vittoria della Premier League e della Coppa di Lega. Rilevantissimi anche i suoi numeri nelle competizioni europee: 59 presenze, 4 reti e 11 assist-gol in Champions League e 21 presenze, 4 reti e 3 assist-gol in Europa League. È stato nazionale colombiano dal 2010 al 2023, disputando 116 partite (10 i gol) e arrivando due volte terzo in Coppa America (a USA 2016 e Brasile 2021). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Juan, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".