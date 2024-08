Ufficiale La Roma non riesce a piazzarlo, ma saluta lo stesso Karsdorp: risoluzione consensuale

Rick Karsdorp non è più un calciatore della Roma. Il terzino giallorosso ha infatti interrotto il suo rapporto lavorativo con la società della Capitale ed è ora svincolato, libero per un'altra avventura. Di seguito il comunicato integrale:

"L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all'AS Roma e augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione".

Il calciatore olandese ha rilasciato un breve commento al sito ufficiale del club per commentare la notizia del suo addio: "Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!".

Karsdorp in carriera vanta 4 trofei: un campionato olandese Under 19 vinto con il Feyenoord/Excelsior, un Eredivisie conquistata nel 2016 - 2017 con il Feyenoord, una Coppa di Olanda, sollevata nel 2015 - 2016, sempre con la squadra di Rotterdam, e infine una Conference League, che si è tolto la soddisfazione di vincere nel 2021 - 2022 con la Roma.