La Serie A ha una nuova capolista: Torino corsaro a Verona, ora è in vetta

vedi letture

La Serie A ha una nuova capolista: il Torino. La formazione di Paolo Vanoli potrà godersi la vetta della classifica almeno per una notte dopo il successo per 3-2 ottenuto sul campo dell'Hellas Verona. Di Sanabria, Zapata e Adams le reti granata. In mezzo quelle scaligere realizzate da Kastanos e Mosquera.