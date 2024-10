Ufficiale Lazio-Genoa, le formazioni: tegola dell'ultim'ora per Baroni! C'è Zanoli

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Genoa, match valido per la 9^ giornata di Serie A in programma all'Olimpico alle ore 15. Dopo la sconfitta nell'ultimo turno con la Juventus, la Lazio vuole ripartire per restare agganciata alle prime della classe. Di fronte c'è il Genoa terzultimo, uscito indenne lo scorso weekend col Bologna ma ancora in emergenza tra risultati e indisponibili

Privo dello squalificato Romagnoli, Baroni perde anche l'influenzato Zaccagni che non va nemmeno in panchina: c'è Noslin con Isaksen e Dia alle spalle di Castellanos. Guendouzi torna titolare, dietro gioca Patric con Gila. Aspettando Balotelli, Gilardino conferma l'undici che ha fermato il Bologna ad eccezione delle novità Vogliacco e Zanoli.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni

Genoa (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino