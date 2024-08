Lazio, primo ko per Baroni: l'Udinese vince 2-1

Prima vittoria della stagione per Runjaic con la sua Udinese che batte per 2-1 la Lazio. In gol dopo solo 5' minuti Lucca su assist di Thauvin. Lo stesso francese è poi l’autore della rete del raddoppio nella ripresa, caratterizzata dall’espulsione di Kamara nei friulani. Inutile per i biancocelesti il gol di Isaksen nel finale. Primo ko per Baroni sulla panchina della Lazio.