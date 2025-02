Magia di Kean e gol dell'ex: Fiorentina avanti 2-0 sul Genoa all'intervallo

vedi letture

Terminato il primo tempo del Franchi, all'intervallo la Fiorentina conduce 2-0 sul Genoa.

Apre Kean, arrotonda Gudmundsson col colpo dell'ex - Al Franchi, sotto gli occhi del nuovo acquisto Ndour, la Fiorentina comincia subito forte e preme sul pedale dell’acceleratore. Dodo è il protagonista dei primissimi minuti e di un episodio da VAR quando il direttore di gara Manganiello è richiamato a rivedere un contatto in area tra Frendrup e il brasiliano. Lo stesso Dodo va pure a muso duro con il tecnico ospite Vieira. Al 9’ la partita si sblocca, ci pensa Kean con una bella girata al volo su invito di Mandragora da punizione a fare 1-0. Intercorre quindi una fase di riflessione del match, in cui la Fiorentina si placa ma il Genoa non riesce a venir fuori come vorrebbe. Alla mezz’ora ecco dunque arrivare il 2-0 Fiorentina: lo propizia Gosens con discesa in fascia e assist per Gudmundsson, che grazie anche alla deviazione di Vasquez trova il raddoppio e l’atteso gol dell’ex. Pochi minuti più tardi l’ultimo arrivato di casa rossoblù Cornet avrebbe il pallone per accorciare il gap, ma a tu per tu con De Gea sparacchia altissimo. Il primo tempo, dopo un tentativo di doppietta di Gudmundsson dalla distanza, finisce 2-0.