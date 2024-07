Milan-Morata, ci siamo: ecco quando sarà formalizzato. Ha già salutato l'Atletico

Una volta chiuso l'affare Morata, il Milan potrà concentrarsi su Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco

In merito alla trattativa tra il Milan e Alvaro Morata, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che tra oggi e domani verrà formalizzato l'affare. Oggi il giocatore dirà ai vertici dell'Atletico Madrid la sua intenzione di andare via e di trasferirsi al Milan. Potrebbe non esserci il pagamento della clausola da 13 milioni di euro più le imposte per un totale di 15 milioni, ma si potrebbe andare ad una trattativa più amichevole. Sono pronti quattro anni di contratto per l'attaccante spagnolo. E' ormai tutto fatto per l'arrivo al Milan di Morata che, se tutto andrà bene, sosterrà le visite mediche tra mercoledì e giovedì a Madrid.

Alvaro Morata, dopo il trionfo della Spagna, di cui è capitano, all'Europeo 2024, si è presentato in conferenza stampa ringraziando alcuni uomini chiave dell'Atletico Madrid, squadra che detiene il suo cartellino: "Voglio ringraziare Miguel Ángel Gil (il CEO dell'Atletico, ndr), il Cholo Simeone e Koke, perché hanno saputo capirmi nei momenti difficili".

"In questo campionato europeo - ha proseguito il numero 7 spagnolo - mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso. È la cosa più bella della mia carriera".