Milan come il Napoli, rosa extralarge e problema liste! Amorim: "Penserò a dei tagli"

vedi letture

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si prepara alla sfida contro il Chelsea: "Penserò già a preservare la squadra per l'esordio con il Torino"

Si chiude la tournée del Milan: domani a Giacarta i rossoneri affronteranno il Chelsea di Xabi Alonso in amichevole. Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa sia della gara contro i Blues che delle questioni di mercato. "Dobbiamo pensare a ogni singola partita. Abbiamo una rosa che può vincere ogni incontro, in qualsiasi competizione", le sue parole riportate da Gazzetta.it.

Amorim parla dello scudetto

"Se andiamo passo dopo passo, possiamo fare qualcosa di importante", ha spiegato il tecnico. Parlando degli obiettivi stagionali per i suoi, Amorim non si nasconde: "In Europa League dobbiamo crederci e dobbiamo voler vincere la competizione. Poi c’è la Serie A: sappiamo che affronteremo molte squadre che lavorano da tanto tempo con i loro allenatori e dunque sarà difficile, ma non posso venire qui e dire che non possiamo o che non vogliamo vincere il campionato", le sue parole. Il portoghese aggiunge: "Il lavoro da fare è molto visto che c'è un nuovo allenatore e ci sono stati cambiamenti nella rosa, ma quando sei in un club del livello del Milan, devi puntare al titolo".

Amorim parla di mercato

Nonostante la stanchezza per i carichi del precampionato, Amorim sa che serve fare tutto "più velocemente di quanto normalmente sarebbe necessario". L'ex United spiega: "Ma è anche una sensazione molto bella ed entusiasmante vedere ancora Camarda in campo, vedere Comotto e dare minuti a De Winter sul quale ho grandi aspettative perché penso sia un ottimo giocatore. Più che concentrarmi sull'avversario, in questa partita voglio vedere cose nuove dalla mia squadra e prepararla nel modo migliore per arrivare pronta alla gara contro il Torino". A proposito di nomi, Amorim accenna anche al mercato: "Proveremo anche alcune situazioni e valuteremo diversi giocatori tra cui Comotto e Diawara. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: come potete vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste".

Amorim e le scelte contro il Chelsea

Sulle scelte per i singoli, si sbilancia: "Leao, Modric e Ramos giocheranno di più rispetto alla prima gara. Non so se li utilizzerò tutti insieme, ma non abbiamo molte partite prima dell'inizio della stagione e contemporaneamente dobbiamo gestire i carichi di lavoro. Cercherò quindi di schierare due formazioni equilibrate. Alcuni, come nella partita precedente, giocheranno circa 60 minuti. Leao, Modric, De Winter e altri ne disputeranno 45 perché hanno fatto due allenamenti, una partita e ora torneranno subito in campo".