Odissea per la Juventus Next Gen: calciatori hanno dormito a terra in aeroporto

Un problema non indifferente visto che i bianconeri saranno impegnati giovedì nel turno infrasettimanale contro il lanciatissimo Picerno.

Notte turbolenta per la Juventus Next Gen impegnata ieri pomeriggio sul campo del Trapani, gara del campionato di Serie C terminata per 1-1. I giocatori di Paolo Montero infatti avrebbero dovuto imbarcarsi in serata dall’aeroporto della città siciliana per fare ritorno a Torino, ma una volta pronti per partire sono stati fatti scendere dall’aero per un guasto e costretti, dopo vari rinvii – con la partenza fissata prima alle 2, poi alle 3 e infine alle sette del mattino – a trascorrere la notte in aeroporto partendo alla volta del Piemonte solo questa mattina alle ore nove.

