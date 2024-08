Ufficiale Orsato appende il fischietto al chiodo: arrivano le dimissioni da arbitro

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Daniele Orsato ha ufficializzato con una lettera le dimissioni dalla Can, mettendo in pratica quanto anticipato già lo scorso maggio. Lo si apprende da ambienti arbitrali. Iscritto alla sezione di Schio (Vicenza), 48 anni, Orsato ha diretto per l'ultima volta in Serie A lo scorso 2 giugno, nella partita Fiorentina-Atalanta. A livello internazionale ha chiuso la carriera durante il recente Europeo di calcio arbitrando Serbia-Inghilterra, Svizzera-Germania, Portogallo-Slovenia e Inghilterra-Svizzera. (ANSA).