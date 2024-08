Ufficiale Parma-Milan, le formazioni: prima da titolare per Pavlovic. Scelto il sostituto di Morata

Prima volta da titolare per Pavlovic con la maglia del Milan, che nella trasferta di Parma avrà il compito di riscattarsi dopo il pareggio all'esordio contro il Torino. Come annunciato da Fonseca ieri in conferenza sarà invece Okafor a prendere il posto dell'infortunato Morata. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Tardini, con il fischio d'inizio fissato per le 18.30.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Del Prato; Camara, Cyprien, Hainaut; Almqvist, Cancellieri, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All.: Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp.: Raveyre, Torriani; Gabbia, Royal, Terracciano, Thiaw; Bennacer, Fofana, Saelemaekers; Chukwueze, Jović. All.: Fonseca.