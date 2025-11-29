Ufficiale
Parma-Udinese, formazioni ufficiali: Cuesta conferma Cutrone-Pellegrino, Zanoli dal 1'
Sono ufficiali le formazioni della sfida delle 15 tra Parma e Udinese, anticipo della tredicesima giornata di Serie A.
PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Ordóñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. Allenatore: Carlos Cuesta.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic
