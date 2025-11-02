Pioggia di fischi al Franchi! Fiorentina sotto 1-0 con il Lecce all'intervallo

Pioggia di fischi al Franchi! Fiorentina sotto 1-0 con il Lecce all'intervalloTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:54Serie A
di Antonio Noto

Fischi al “Franchi” all’intervallo tra Fiorentina e Lecce, con i salentini avanti 1-0 grazie al gol di Berisha al 23’. I viola partono bene con Fortini pericoloso dopo un minuto, ma calano rapidamente, commettendo errori in fase di costruzione. Il vantaggio ospite nasce da un pallone perso da Ndour, con Tete Morente bravo a servire Berisha, libero di battere De Gea.

Dopo lo svantaggio, la squadra di Pioli si smarrisce, subendo i fischi del pubblico e faticando a reagire. Solo nel finale arrivano due timide occasioni: un colpo di testa debole di Dzeko e una conclusione fuori misura di Ranieri su corner. Il Lecce controlla con ordine e chiude il primo tempo meritatamente avanti.