Poco Como a San Siro, l'Inter ne approfitta ed è avanti 1-0 al 45'

Termina sul parziale di 1-0 il primo tempo di San Siro tra Inter e Como, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas non è scesa in campo con l'ottimo atteggiamento e organizzazione che di solito la contraddistingue, così i nerazzurri ne hanno approfittato per sbloccare la gara grazie al gol di Lautaro Martinez, su assist di Luis Henrique, al minuto 11. Ma ci sono ancora 45 minuti da giocare.