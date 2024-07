Prep. atletico Soulé si sbilancia: "Non arriverà lontano da Messi se lavora ancora così"

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Guido Viggiano, fisioterapista, osteopata e personal trainer di Matias Soulé della Juventus, ha fornito interessanti valutazioni sul percorso di crescita e preparazione del giovane talento argentino: "Matias lavora sempre con grande impegno, sia in estate che in inverno, quando magari fa l’allenamento con la squadra al mattino e poi la seduta con me nel pomeriggio. Tiene sempre la sua macchina pronta per essere al top, perché vuole essere un giocatore di élite. E dunque cerca di essere sempre al massimo a livello di preparazione. Faccio l’esempio di Messi che oggi è esagerato, ma se Matias continua a lavorare come sta lavorando non ci andrà troppo lontano".

Sulle possibilità di Soulé di giocarsi le sue carte nella Juve di Thiago Motta Viggiano ha poi aggiunto: "Ha grande voglia, è concentrato. Ed è tranquillo, aspetta di vedere quello che succederà e quale sarà la migliore soluzione. L’anno a Frosinone gli ha dato ritmo, minuti e convinzione. È determinato a continuare a crescere".