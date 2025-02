Primo tempo a senso unico, Monza in difficoltà: Lazio avanti 1-0 all'intervallo

Primo tempo solo a tinte biancocelesti quello dell'Olimpico tra Lazio e Monza. Capitolini che hanno chiuso i primi 45 minuiti in vantaggio per 1-0, grazie al gol di Adam Marusic che ha chiuso una bella azione corale al 31'. Pallone lavorato sulla destra da Isaksen, scarico per Guandouzi che ha messo la palla al centro dell'area di rigore: sponda di Castellanos e colpo di testa dell'esterno biancoceleste che non ha lasciato scampo a Pizzignacco. Nell'ultima parte della prima frazione di gioco poi la Lazio è andata vicina al raddoppio in almeno altre due occasioni, con Zaccagni che ha mancato un comodo assist per Castellanos e Pedro che ha concluso a lato di sinistro in pieno recupero strozzando troppo il suo diagonale mancino.

Due sostituzioni.

Da segnalare anche due cambi nel primo tempo. Il primo operato da Salvatore Bocchetti, per scelta tecnica, con l'allenatore che ha mandato in campo Kyriakopoulos al posto di Martins, mentre la sostituzione di Marco Baroni è stata obbligata. Infortunio per Boulaye Dia e al suo posto è entrato Pedro. Per l'ex Salernitana un brutto colpo rimediato su un tentativo di conclusione in porta.