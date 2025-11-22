Quattro gol e spettacolo tra Cagliari e Genoa: 2-2 all'intervallo, ancora in gol Ostigard

vedi letture

Il primo tempo alla Domus Arena tra Cagliari e Genoa è ricco di emozioni. La squadra di De Rossi domina l’avvio, sfiora il gol con Vitinha e Norton-Cuffy e trova il meritato vantaggio al 19’ con il portoghese, servito da Colombo. Gli ospiti potrebbero raddoppiare poco dopo, ma Colombo spreca un’occasione enorme davanti a Caprile. Il Cagliari fatica a reagire e resta in difficoltà per oltre mezz’ora.

Negli ultimi minuti la partita cambia ritmo: al 33’ Borrelli riporta in equilibrio i sardi con un colpo di testa. Al 42’ Ostigard firma il nuovo vantaggio rossoblù, segnando il suo terzo gol in campionato. Passano pochi secondi e Seba Esposito pareggia nuovamente con una bella azione corale. Il primo tempo si chiude così sul 2-2.