Ravezzani su Koopmeiners-Juve: "Un fatto grave, violati obblighi verso l'Atalanta"

vedi letture

Il giornalista Fabio Ravezzani commenta sui social le parole di Gasperini su Koopmeiners: "Un fatto grave. Come molti tifosi Juve comprensibilmente non sopportano l’atteggiamento di Chiesa (peraltro ineccepibile punto di vista contrattuale) non dovrebbero tollerare quello di Koopmeiners che viola palesemente i suoi obblighi verso l’Atalanta. Coerenza, please".