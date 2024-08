Roma, il caso Dybala e la violenza social: minacce e insulti a De Rossi

"Caso Dybala e violenza social, minacce e insulti a De Rossi", si legge tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il quotidiano ha messo in risalto quanto accaduto nei giorni scorsi, come confermato dall'allenatore molti tifosi sui social hanno insultato la società per la possibile cessione dell'attaccante argentino: tanti i messaggi d'odio, ma lo stesso De Rossi ha confermato - dopo l'iniziale fastidio - di aver lasciato correre l'episodio.

"Il caso Dybala — l’argentino è stato convocato per la trasferta di Cagliari e dovrebbe dare la sua risposta definitiva all’al Qadsiah entro domani — ha scatenato la contestazione contro i dirigenti della Roma, coinvolgendo Daniele De Rossi che, secondo chi non conosce nemmeno il capitolo uno della storia giallorossa, sarebbe un burattino nelle mani dei Friedkin", si legge sul quotidiano. "È stato proprio DDR a raccontare di aver ricevuto decine di insulti: «Do poco peso ai social anche se ne hanno tanto. Questa maniera di parlare è diventata un modo di fare quotidiano, ma sono sicuro che quello che mi hanno scritto non me lo direbbero in faccia»".