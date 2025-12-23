Ultim'ora Roma-Raspadori, Moretto: "Primo contatto ufficiale con l'Atletico! Pista parallela a Zirkzee"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale è intervenuto attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "C'è stato nelle ultime ore il primo contatto ufficiale con una proposta verbale da parte della Roma all'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. Nelle ultime ore la Roma ha deciso di accelerare, un primo passo ufficiale verso l'Atletico.

Bisognerà capire poi l'eventuale accordo tra la Roma e Raspadori. Ma la Roma inizia a dialogare ufficialmente con l'Atletico. La formula che vorrebbe l'Atletico è un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. Vedremo nei prossimi giorni come si può sviluppare la situazione. La Roma sta lavorando parallelamente su due piste, Zirkzee, molto molto vicino, e Raspadori".