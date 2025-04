Si ferma l’Inter! Il Parma rimonta il 2-2 e spreca anche la palla-gol per vincerla

Sorpresa clamorosa al Tardini. L’Inter, avanti di due gol all’intervallo, si fa riprendere dal Parma nel secondo tempo e pareggia 2-2. Ad aprire le danze è Darmian, che si avventa su uno scarico di Dimarco dalla sinistra. Palo-gol e 1-0. Poco prima della fine della prima frazione il raddoppio di Thuram: Mkhitaryan scatta alle spalle della difesa e serve Thuram, il francese a centro area non colpisce bene il pallone ma riesce ugualmente a battere Suzuki.

Nella ripresa cambia tutto. Il Parma all'ora di gioco firma il 2-1 che riapre i discorsi con Bernabé. 9 minuti più tardi arriva il definitivo 2-2, tutto farina del sacco di Ondrejka, che parte palla al piede dopo aver ricevuto da Pellegrino, puntando Acerbi e Darmian. La sua conclusione di mancino viene sporcata proprio dal difensore centrale, senza lasciare possibilità di replica a Sommer. L’ultima grande chance della partita è per Pellegrino, che brucia Acerbi e manca di un soffio la porta difesa da Sommer. Termina così in pareggio al Tardini. Due punti persi per l’Inter che rischiano di pesare tantissimo in chiave scudetto.