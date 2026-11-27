Sorpresa Lazio, Lotito annulla cena di Natale: i giocatori andranno in chiesa

Scelta a sorpresa del presidente Claudio Lotito, che ha deciso di rinunciare alla tradizionale cena di Natale della Lazio.

Claudio Lotito cambia i programmi per il Natale della Lazio: niente tradizionale cena di squadra, ma un appuntamento all’insegna della solidarietà e della condivisione. Come riferito da LaLazioSiamoNoi.it, il presidente biancoceleste ha scelto di coinvolgere anche i calciatori della prima squadra in un’iniziativa che vuole tenere conto delle difficoltà economiche affrontate da una parte consistente della popolazione. Una decisione maturata, secondo quanto filtra dagli ambienti societari, proprio alla luce della situazione sociale ed economica attuale.

Lazio, il 19 dicembre appuntamento in chiesa per gli auguri di Natale

La squadra si ritroverà comunque la sera del 19 dicembre, ma non per una cena di gala: giocatori e dirigenti parteciperanno alla Messa nella chiesa di San Tommaso Moro, nel quartiere romano di San Lorenzo, per condividere un momento di preghiera e scambiarsi gli auguri in vista delle festività. La scelta mette anche fine alle discussioni delle ultime ore sulla possibile organizzazione della cena a Milano anziché nella Capitale. Con l’annullamento dell’evento tradizionale, il dibattito perde dunque ogni ragione di esistere: il Natale biancoceleste sarà celebrato in chiesa.