Super Di Gregorio e un palo tengono in vita la Juve: Atalanta avanti 1-0 al 45'

L'Atalanta chiude in vantaggio il primo tempo della sfida dell'Allianz Stadium con la Juventus. A decidere il match, almeno finora, è una rete di Retegui su calcio di rigore al 30'. Nerazzurri vicinissimi al raddoppio in almeno tre occasioni negli ultimi minuti.

Thiago Motta tiene fuori il grande ex Koopmeiners e recupera invece Yildiz dal 1', in attacco Kolo Muani viene favorito a Vlahovic. Sul fronte opposto Gasperini lancia invece l'altro ex Cuadrado nel tridente offensivo. Meglio la Dea nel primo tempo, anche se il primo squillo è di Thuram: il francese, servito da McKennie, stoppa e calcia sfiorando la traversa. I nerazzurri rispondono subito con una bordata di Zappacosta, ma il pallone va fuori. Dopo la doppia fiammata iniziale, i ritmi si allentano un po' e al 30' ci pensa Retegui a riaccendere l'incontro trasformando il rigore dello 0-1. Punito l'intervento col braccio di McKennie su colpo di testa di Djimsiti in area. Il portiere della Juve aveva intuito l'angolo, ma ciò non è bastato a evitare lo svantaggio. Nel recupero tripla occasione per la truppa di Gasp, che prima trova un palo con Lookman, poi vede lo stesso attaccante nigeriano costringere Di Gregorio al miracolo e infine Zappacosta impegnare al volo lo stesso ex Monza. La Juve si salva ringraziando il suo estremo difensore, ma quanti fischi al momento del rientro negli spogliatoi.