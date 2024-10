Torino, brutte notizie per Zapata: si teme rottura del crociato, domani gli esami

La sconfitta per 3-2 a San Siro contro l'Inter potrebbe non essere la peggior notizia della serata per il Torino. Nel finale del match, infatti, Duvan Zapata è uscito in lacrime per via di una brutta torsione fatta dal suo ginocchio sinistro su tentativo di dribbling ai danni di Acerbi.

Quello che emerge nell'immediato post partita è tremendo per l'ambiente granata. Stando a quello che riporta Sky Sport, lo staff medico granata, che sta visitando l'attaccante colombiano negli spogliatoi, teme la rottura del legamento crociato. Domani Zapata si sottoporrà agli esami del caso per avere risposte più esaustive.