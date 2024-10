Torino in ansia per Zapata: buona notizia nella notte, si attendono gli esami

La Gazzetta dello Sport entra nel merito del grave infortunio di ieri al capitano granata. Le lacrime del colombiano hanno messo il silenziatore a San Siro, hanno stretto anche il cuore degli interisti. Il primo ad avvicinarsi a Duvan Zapata, mentre era da solo nel dolore generato dal movimento innaturale del ginocchio sinistro, è stato Lautaro Martinez. Da capitano a capitano, perché in questi momenti non esistono colori: una carezza sul viso di Duvan sul quale cominciavano, intanto, a scendere le lacrime.

E poi una pacca sulla spalla ad augurargli un grande in bocca in lupo per quel che sarà. Il Toro è uscito dalla notte milanese con il fiato sospeso: per il suo uomo-simbolo si teme un infortunio serio, non leggero. Le prime sensazioni a caldo non sono state incoraggianti, poi nel cuore della notte si è aperta qualche breccia di speranza: la verità si conoscerà solo dopo la risonanza magnetica.