Udinese, gara pazza prima del Napoli: 3-2 al Venezia, decide Iker Bravo

Finisce un pazzo match al Bluenergy Stadium fra Udinese e Venezia: dopo i gol di Lucca e Lovric su due incertezze di Joronen (entrato al 18' della sfida per un infortunio di Stankovic) la partita sembrava in discesa per i friulani. Rimonta veneta targata Nicolussi Caviglia e Gytkjaer, ma a 5 dalla fine ecco il gol di Iker Bravo. Finisce 3-2 per la squadra di Kosta Runjaic.

