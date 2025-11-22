Un rigore parato e un gol annullato a Orsolini: Udinese-Bologna resta 0-0 al 45'
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Udinese e Bologna, al termine di 45 minuti intensi e con occasioni da entrambe le parti. Per i rossoblù c’era la possibilità di balzare momentaneamente in vetta alla classifica, ma è l’Udinese a partire meglio: il rientrante Davis sfiora il vantaggio in avvio, confermando un approccio più brillante dei friulani nella prima metà della frazione.
Col passare dei minuti, però, il Bologna cresce e prima dell’intervallo va vicinissimo al gol in due occasioni, entrambe con Orsolini. L’esterno prima fallisce un rigore al 41’, facendosi neutralizzare da un ottimo Okoye dopo il fallo di mano di Ehizibue, poi nel recupero trova la rete su lancio di Miranda, ma la sua posizione irregolare porta all’annullamento. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.
