Vlahovic, addio Juve per richiesta super: ingaggio da 8, bonus alla firma da 15 e commissioni

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Dusan Vlahovic lascia la Juventus e ora si libera a zero. Ci pensa anche il Napoli ma spaventano le richieste dell'entourage

Il futuro di Dusan Vlahovic sarà lontano dalla Juventus. I recenti contatti tra le parti non avrebbero prodotto passi avanti verso un possibile rinnovo contrattuale. Anzi, le distanze economiche sono state significative. Nel corso dell’ultimo incontro, avvenuto due giorni fa, il padre dell’attaccante serbo avrebbe confermato le richieste necessarie per un eventuale accordo da svincolato: un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, accompagnato da un bonus alla firma compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro, oltre alle commissioni. Condizioni considerate troppo onerose dalla società bianconera, che continua a valutare le possibili soluzioni per il futuro del giocatore. Cifre, queste, svelate dal Corriere dello Sport.

Vlahovic, nessuna intesa con la Juventus

La Juventus avrebbe risposto con una proposta differente, basata su un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, integrato da una quota destinata a commissioni e premio alla firma per raggiungere complessivamente una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Un’offerta che, secondo le indiscrezioni, è stata respinta dall’entourage del centravanti.

Il Napoli pensa a Vlahovic

Il mancato accordo rafforza così l’ipotesi di una separazione al termine dell’esperienza torinese. Intanto, attorno a Vlahovic continua a muoversi il mercato. Tra i club che seguono con attenzione l’evoluzione della situazione figura anche il Napoli, alla ricerca di opportunità per rafforzare il reparto offensivo e pronto a monitorare eventuali sviluppi nelle prossime settimane.