Domani la Gevi Napoli Basket contro il fanalino di coda. Milicic: "Dobbiamo liberare la mente"

La GeVi Napoli Basket domani affronterà in trasferta Nutribullet Treviso nel match valido per l'ottava giornata di Serie A1.

La GeVi Napoli Basket domani affronterà in trasferta Nutribullet Treviso nel match valido per l'ottava giornata di Serie A1. La squadra allenata da coach Milicic, reduce da due vittorie consecutive e quarta a pari punti con Trento alle spalle delle tre capolista Bologna, Venezia e Brescia, sarà in campo alle 16:30 al Palaverde di Villorba contro il fanalino di coda fermo ancora a zero punti.

Igor Milicic, coach degli azzurri, ha dichiarato alla vigilia della sfida di Treviso: "Siamo consapevoli di quello che domani ci troveremo di fronte. Treviso è una squadra in difficoltà, ma conosciamo bene le qualità individuali del loro roster, con giocatori assolutamente in grado di poter vincere una partita da soli. Il nostro compito sarà quello innanzitutto di liberare la mente dai pensieri su chi possiamo essere noi, o quello che in questo momento, posso rappresentare loro individualmente. Noi dobbiamo solo pensare di mettere in campo uno sforzo di squadra per cercare di portare a casa la vittoria".