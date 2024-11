Napoli Basket, scelta a sorpresa: il nuovo coach è Valli, scetticismo tra i tifosi

Dopo l'esonero di Milicic, il Napoli Basket sembra aver scelto Giorgio Valli come nuovo coach. Non è ufficiale, ma manca poco scrive l'edizione online de Il Mattino. L'ex Virtus Bologna, fuori dal giro da almeno 8 anni, è una scelta che deriva anche da una disponibilità economica del club partenopeo piuttosto relativa. In questa fase delicatissima, 8 sconfitte su 8 gare in campionato, la piazza si aspettava un nome molto importante per salvare la massima serie e senza badare a spese. Proprio per questo motivo sui social dilagano scetticismo e ironia.

Una decisione che arriva a sorpresa, dopo il blitz della Fortitudo Bologna che ha soffiato al club azzurro Attilio Caja e dopo un colloquio andato a vuoto con Marco Ramondino, a causa di una richiesta economica troppo alta del coach campano, è saltato fuori il nome del 62enne modenese che vive a Ragusa.