ADL apre all'annullamento delle multe, ma ad una condizione: calciatori contenti a metà

Contenti a metà i calciatori, soddisfatto il presidente. Tra le due parti c'è una schiarita, per le multe invece una "fumata grigia". Titola così l'edizione odierna de Il Mattino all'interno delle pagine interne per discutere dell'incontro che c'è stato ieri tra Aurelio De Laurentiis e la squadra (con i senatori in prima linea) dopo i fatti di Salisburgo che hanno scatenato il peggior periodo della storia recente del club. Le ammende restano, sia pure per il momento. Parole che valgono tanto, perché rappresentano l'apertura del patron.

ANNULLAMENTO O RIDUZIONE - De Laurentiis, in sintesi, vuole rivedere prima il vero Napoli anche in campionato. Se gli azzurri non sbaglieranno le prossime partite, potrebbe anche decidere di fare un passo indietro e ridurre o addirittura annullare le sanzioni. Sarebbe clamoroso. E i calciatori di questo ne sono stati felici, ma volevano certezze già ieri e non altri vincoli fino a Natale. Volevano che le multe fossero cancellate o ridotte per tutti al 5% del compenso, visto che non pensano di dover dimostrare attaccamento alla maglia. Ma, dopo tutto quello che è successo, è normale che sia così.