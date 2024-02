Ag. Kvaratskhelia: "Rinnovo? Non ne stiamo parlando ora, non ci sono contatti col Napoli"

Mamuka Jugheli nega contatti con il Napoli per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia

Mamuka Jugheli nega contatti con il Napoli per il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il suo agente ha dichiarato a TV Imedi: "Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club", le sue parole.