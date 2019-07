Ancelotti a Sky: "Che bella partita! Vogliamo fare un colpo, abbiamo tante possibilità. Un Insigne così è fondamentale. Su Callejon..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 3-0 contro il Liverpool in amichevole a Edimburgo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Vittoria un po' inaspettata, è stata una bella partita, approcciata col piglio giusto, con fisicità diversa rispetto a quella del test precedente. Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare scriteriatamente, siamo stati molto ordinati ieri e sempre pronti a sfruttare il contropiede. In questo contesto il lavoro degli attaccanti è stato molto importante".

Stagione da protagonista? "Siamo nell'idea di fare una stagione migliore dell'anno scorso. Ma se non ci siamo depressi troppo dopo la sconfitta per 5-0 dell'anno scorso non ci esaltiamo troppo per questo 3-0. Finiamo la preparazione con il sorriso sulle labbra, pronti poi al campionato".

Su Insigne: "E' l'Insigne che ha giocato così fino a dicembre. Poi ha avuto più difficoltà per varie ragioni, ma un Insigne così è fondamentale per noi".

Su Callejon: "E' una risorsa, che giochi al centro o a destra. Fa sempre tutto con una applicazione maniacale, è molto intelligente. Non fa fatica a giocare da centrocampista centrale. l'ho provato 15 minuti, pare che lo faccia da 15 anni".

C'è voglia di un gran colpo sul mercato? "La voglia sicuramente c'è, da parte di tutti, in primis della società. Ci possono essere varie opportunità, vediamo la migliore. Nomi non ne faccio, ma ci sono delle possibilità interessanti".