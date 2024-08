Calciomercato Napoli, il borsino: ultimi due rinforzi in extremis? E quante cessioni da fare

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Si apre l'ultimo giorno di mercato ed il Napoli proverà a chiudere per gli ultimi due tasselli. Un altro centrocampista centrale ed un esterno destro. L'operazione Gilmour non s'è sbloccata ed il grave infortunio di O'Riley ha complicato ulteriormente i discorsi con il Brighton: nulla è da escludere, considerando la volontà dello scozzese di trasferirsi a Napoli col connazionale McTominay, ma ieri il Napoli ha lavorato con la Juventus anche per il prestito di Arthur, con partecipazione importante dei bianconeri al pagamento dello stipendio del brasiliano. Conte non è convintissimo e chiaramente preferirebbe come vice-Lobotka chiudere Gilmour, il colpo programmato, ma il tempo scorre. Per l'esterno destro, considerando che Di Lorenzo agirà prevalentemente da braccetto, al nome di Ebimbe dell'Eintracht (che vuole l'obbligo di riscatto) s'è aggiunta l'ipotesi last minute Lirola in uscita dal Marsiglia.

Le uscite

A sbloccare le ultime entrate più costose doveva essere Victor Osimhen. E può ancora farlo. Da ieri in città ci sono sia l'Ah Ahli che il Chelsea: i blues in particolare stanno provando a strappare l'accordo in chiusura di mercato mentre gli arabi, che offrono una cifra faraonica da oltre 30mln a stagione, sono in pressing ed in seconda battuta avrebbero poi tutto il tempo per definire l'affare. Il Napoli attende novità per poi chiudere l'accordo e provare a ricalibrare le ultime risorse sul mercato. In uscita invece Coli Saco raggiungerà Cosenza mentre da sbloccare Folorunsho, tra Fiorentina e Lazio (chi offrirà l'obbligo di riscatto si assicurerà il calciatore anche se lui spera nei biancocelesti), Gaetano su cui c'è da mesi il Cagliari, Zerbin al Monza ed infine il giovane Iaccarino appena arriverà il rinforzo in mediana. Difficile invece piazzare Mario Rui che, nonostante sia fuori rosa, ha rifiutato ogni destinazione. Un ultimo giorno, insomma, decisamente incredibile per il modus operandi del Napoli della gestione ADL.

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 30 agosto ore 21.00

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 100% (a titolo definitivo per 35mln più bonus, Torino)

Neres 100% (a titolo definitivo per 28mln, Benfica)

Lukaku 100% (a titolo definitivo per 30mln più 30%, Chelsea)

McTominay 99% (a titolo definitivo per 30,5mln, Man United)

Arthur 30% (in prestito, Juventus)

Gilmour 20% (a titolo definitivo, Brighton)

Ebimbe 30% (Eintracht)

Lirola 15% (in prestito, Marsiglia)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Vilardi 100% (in prestito, Potenza)

Cioffi 100% (in prestito, Rimini)

Ambrosino 100% (in prestito, Frosinone)

Marranzino 100% (in prestito, Cavese)

Vigliotti 100% (in prestito, Cavese)

Lindstrom 100% (in prestito per 3mln e riscatto a 22mln, Everton)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, 7mln, Rennes)

Marchisano 100% (in prestito, Cavese)

Natan 100% (prestito oneroso a 1mln e riscatto a 9mln, Betis)

Cajuste 100% (in prestito a 1,5mln con obbligo condizionato a 13mln, Ipswich Town)

Spavone 100% (in prestito, Virtus Francavilla)

Cheddira 100% (in prestito oneroso, Espanyol)

Zerbin 99% (in prestito oneroso, Monza)

Gaetano 99% (prestito con obbligo di riscatto, Cagliari)

Folorunsho 90% (prestito con obbligo, Lazio)

Iaccarino 90%

Coli Saco 90% (in prestito, Cosenza)

Mezzoni 90%

Osimhen 90% (a titolo definitivo, Chelsea)

Mario Rui 50% (a titolo definito, San Paolo)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Gaetano, Folorunsho, Spinazzola

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, Neres

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Caprile, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano, Lukaku

2026 - Mario Rui, Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)