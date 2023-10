Conte a Belve ha annunciato il nome della sua futura squadra

Antonio Conte a Belve si è esposto parlando di "Roma e Napoli" come piazze nelle quali vorrebbe lavorare

Antonio Conte a Belve si è esposto parlando di "Roma e Napoli" come piazze nelle quali vorrebbe lavorare. Una delle due potrebbe rappresentare il suo futuro. Nonostante molti tifosi siano ancora disposti a credere che l'accordo con De Laurentiis possa arrivare, in realtà Conte sembra essere stato chiaro sia sui social che al programma tv della Rai.

Conte vuole continuare a stare fermo e non ha intenzione di subentrare in corsa. Il suo futuro si chiama Roma. Per i Friedkin è lui il perfetto erede di Mourinho. Un altro allenatore capace di essere gestore di squadra e ambiente, trainando tutti verso la stessa direzione. Ma la Roma sembra anche essere la società perfetta per Conte, disposta ad accontentarlo sul mercato con l'acquisto di calciatori esperti dall'ingaggio elevato. Diversa è la filosofia di De Laurentiis. Uno dei motivi per cui sarebbe stato difficile credere in un accordo tra le parti.