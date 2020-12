Crotone, Stroppa a Sky: "Sempre in gara fino al rosso, poi se Insigne tira fuori quella giocata..."

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato così a Sky Sport il match perso oggi nettamente contro il Napoli: “Risultato troppo ampio? La mia considerazione la devo fare fino a quando siamo rimasti in parità numerica, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca per quello che potevamo fare”.

Che lavoro si può fare adesso? Per voi comincia un altro campionato? “Io ci metto la faccia, è difficile dire che per noi inizia un altro campionato. Sapevamo le difficoltà che potevamo affrontare sfidando le prime cinque del campionato. Ci teniamo le prestazioni ma non basta, abbiamo dei limiti, ma le prossime sono partite tra virgolette alla portata”.

L’espulsione di Petriccione? “Mi sembra giusta, c’è un evidente piede alto e ci sta che sia stato valutato così”.

Il mercato? “Dobbiamo essere determinati per portare a casa un giocatore che ci possa dare qualcosa in più per il prosieguo del campionato”.