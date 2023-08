Di Lorenzo a Dazn: "Bella reazione da squadra vera. Mettiamo da parte lo Scudetto. Sulle differenze tra Garcia e Spalletti..."

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Frosinone

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Frosinone: "Sappiamo che entriamo in campo da campioni d'Italia e ogni squadra ci vuole battere, bisognerà fare di più dello scorso anno per vincere le partite. Oggi non siamo partiti benissimo ma c'è stata una bella reazione da squadra vera. Possiamo giocare meglio ma la prima non è mai facile, una bella vittoria".

Oggi siete stati bravi nella gestione emotiva della partita

"Spalletti è andato via e siamo ripartiti con un altro allenatore, dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto. Quest'anno sarà più difficile, riconfermarsi è più difficile e dobbiamo mettere da parte lo Scudetto. Siamo un gruppo serio e ce la metteremo tutta anche quest'anno".

Ormai vai naturalmente in mezzo al campo

"Cerchiamo di occupare gli spazi. Ce lo chiedeva Spalletti e ce lo chiede anche Garcia quest'anno, c'è in alcune cose continuità di giocate".

Quali sono le differenze tra Spalletti e Garcia?

"Sono allenatori forti e questo è importante. Qualcosa a livello di idee dobbiamo cambiare, le squadre ci aspettano e conoscono la nostra qualità migliore, ma il mister è super preparato e siamo contenti sia lui l'allenatore. Quest'annata sarà difficile per tanti fattori".

Quanto è giusto secondo te provare a cambiare?

"L'errore che non dobbiamo commettere è non credere di dover provare cose nuove. Il mister ha tantissima esperienza, in queste prime settimane stiamo lavorando benissimo. Proviamo cose nuove perché dobbiamo cercare nuovi movimenti e nuove idee, cercheremo di fare il meglio per disputare una grande stagione".