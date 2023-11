Di Lorenzo a Dazn: "Il mister ha toccato le corde giuste. A Madrid per provare e vincerla"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta.

Fai il conto degli assist?

"Mi scrivono tante persone per il fantacalcio, tengo il conto per questo".

Tanta felicità, mettendosi alle spalle l'inizio di stagione.

"Vittoria importante. Qui è difficile vincere e giocare bene, è stata una partita combattuta e abbiamo fatto un bel primo tempo. Poi sono venuti fuori loro e vincerla è importante per il percorso. Dobbiamo fare di più e la vittoria aiuta".

L'ambiente è più sereno?

"Il mister conosce l'ambiente, ha toccato le corde giuste, è molto esperto e ha dato un po' di serenità. La classifica non ci piace, ma siamo contenti di aver vinto".

La difesa è stata più alta.

"Abbiamo lavorato su questo aspetto, per avere una maggiore aggressività in avanti. Penso che oggi l'abbiamo fatto bene, concedendo poco".

Avete ritrovato Osimhen.

"Victor è importantissimo, ci dà tante soluzioni in avanti e siamo contenti che sia tornato. Aveva grande voglia di tornare e questo è fondamentale. Ora sono tutti in forma, sceglierà il mister".

A Madrid per?

"Sappiamo che in Champions vogliamo andare avanti, andremo là per fare la nostra partita. Davanti abbiamo una grande squadra, ma cerchiamo sempre di vincere".