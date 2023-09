Di Lorenzo a Prime: "Girone complicato, importantissimo partire col piede giusto"

"Una vittoria importante. Partire con una vittoria dà fiducia, siamo contenti".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e autore del gol del vantaggio nella prima partita del girone di Champions League contro il Braga, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria in Portogallo per 2-1: "Una vittoria importante. Partire con una vittoria dà fiducia, siamo contenti".

Come avevate preparato la partita? "L'avevamo studiata bene, loro sono una squadra fisica che gioca bene a calcio. In Europa le partite sono difficili e tirate, siamo contenti di questi tre punti perché partire con il piede giusto in un girone molto complicato era importantissimo".