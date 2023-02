Di Lorenzo a Sky: "Bravo il mister a darci sempre nuove soluzioni. Ecco cosa mi ha chiesto oggi"

Nel post-partita di Napoli-Cremonese, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Quando è importante Spalletti? "Il mister è molto bravo a far crescere i giocatori, negli ultimi anni il ruolo del terzino si è evoluto. Il mister ci ha dato sempre nuove soluzioni, oggi mi aveva chiesto o di stare un po’ più dentro al campo. Il calcio è sempre in evoluzione, la bravura dell’allenatore è trovare sempre nuove soluzioni, credo che in questo il mister è molto bravo. Ha avuto un ruolo importante per me e anche per altri giocatori”.

Preconcetto per i giocatori italiani? "Non lo so, sono più cose vostre che mie. Penso a lavorare, sono contento del percorso fatto. Sono cresciuto molto in questi anni al Napoli, penso sempre a dare il massimo e sono contento di quello che sto facendo”.