Di Lorenzo in mixed: “Dispiace, ma preferisco perdere così che stare là dietro a subire”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in mixed-zone dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions League: “Resta la prestazione, abbiamo giocato alla pari contro di loro. Il risultato ci penalizza, adesso abbiamo questo doppio confronto contro i tedeschi che sarà fondamentale per riuscire a passare il girone. Questa prestazione lascia delle note positive al di là del risultato finale”.

C’è stata abbastanza sfrontatezza? “Sì, siamo stati il Napoli. Abbiamo giocato la nostra partita, al minimo errore loro ti puniscono perché hanno grandissimi giocatori. Preferisco perderla così, essere coraggioso e propositivo piuttosto che mettermi là dietro soltanto a subire. Bene per la prestazione, dispiace solo per il risultato. C’era una cornice di pubblico meravigliosa e meritavano anche loro un risultato diverso”.

Ti è piaciuto il cambio di modulo nel finale? “Dal campo c’era la sensazione che potessimo arrivare al pareggio. Penso sia stata anche questa la scelta del mister di mettere due punte. Dal campo c’era la sensazione che la squadra era in fiducia ed era ben messa in campo. Abbiamo fino all’ultimi minuto di cercare il pareggio, la prestazione c’è stata mi dispiace solo per il risultato”.