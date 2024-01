Ds Udinese a Sky: “Samardzic? Contatti col Napoli, ma nessuna chiusura imminente. Perez? Vogliamo tenerlo!”

Il Napoli ha avviato una trattativa con Lazar Samadzic ma non c’è un accordo né con l’Udinese e né con gli agenti del giocatore.

Il Napoli ha avviato una trattativa con Lazar Samadzic ma non c’è un accordo né con l’Udinese e né con gli agenti del giocatore. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo pressing della Juventus, più per giugno, ma non è detto che non si possa materializzare a gennaio.

Federico Balzaretti, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Lazar Samardzic e di Nehuen Perez, entrambi obiettivi di mercato del Napoli: “Samardzic? È molto semplice la situazione. Ha tanti estimatori in Italia e all’estero. Ci sono stati contatti con il Napoli, i presidenti si sono parlati ma non c’è una vicinanza alla chiusura. Abbiamo un rapporto buono con lui e il suo entourage, lui è concentrato, si è allenato bene, è serio e focalizzato su quello che è il nostro obiettivo. Il suo futuro dipende dal present e dalla sua quotidianità. Non c’è una chiusura vicina. Sappiamo che è stimato il ragazzo, in Italia, ma informazioni ne chiedono anche dall'estero, dalla Premier. Quindi è un ragazzo appetibile sul mercato".

Nehuén Pérez può lasciare l'Udinese? "Il Napoli ha chiesto informazioni anche su di lui, ma vogliamo tenerlo, perché è un ragazzo molto centrale. Anche con l'infortunio di Bijol all'interno della difesa ha una leadership molto importante, quindi il nostro obiettivo è provare a trattenerlo".